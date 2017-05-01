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Кто лучший в стритболе?
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12 команд запорожских колледжей соревновались за первенство области по баскетболу 3 на 3. Чтобы успешно добраться финала командам надо было выйти из своей подгруппы. По результатам ожесточенной борьбы была определена тройка лидеров. Обжаловать награды в финале вышли команды колледжа Классического приватного университета, гуманитарного колледжа ЗНТУ и экономико-правового колледжа ЗНУ. Финальная игра показала значительное преимущество колледжа КПУ. Они с уверенным отрывом обыграли своих соперников заслуженно завоевав главный трофей соревнований. С отрывом в один мяч команда гуманитарного колледжа ЗНТУ завладела второй позицией. А бронзовую награду получила команда экономико-правового колледжа ЗНУ.
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