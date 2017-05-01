Футбол. "Металлург" - "Никополь", решающая игра С появлением спонсора свои двери ФК «Металлург» открыло большое поле Запорожье «Славутич Арена». На решающую игру возлагали большие надежды. Ведь по результатам решается судьба клуба во второй лиге. Но, к сожалению это никак отразилось на качестве игры запорожцев. Первая десятиминутка была щедрой на голы. Первыми реализовать передачу с углового и открыть счет удалось гостям. Но уже через несколько минут «Металлург» нанес ответный удар. Прорвав оборону «Никополя», Чернявский вышел один на один с вратарем и сравнял счет. Дальнейшая игра команд не отличалась результативностью. Атаки соперников с обеих сторон не завершались реализацией в сетку ворот. Перерыв должна была предоставить второе дыхание командам. Хотя «Металлург» и создал несколько острых моментов и все же решимости в игре не прибавилось. Поэтому такой возможностью воспользовались гости. На 70 минуте передачу с углового головой реализовал Коломоец. А еще через 5 минут поймав на контратаке с рикошета мяч снова оказался в сетке «Металлурга». Хозяева окончательно до окончания матча попытались отыграться, но без результативно. Со счетом 1 - 3 «Металлург» завершает игру с поражением. Надежды 700 болельщиков не оправдались. За 2 тура до окончания чемпионата «Металлург» по-прежнему остается в зоне вылета. ВАЖНО megogo.net.

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