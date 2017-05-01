Покушение на убийство в Мелитопольском районе

Там возник конфликт у дома 63 летнего жителя села и неоднократно судимым соседом 1980 года рождения. Последний вышел из машины и сделал несколько выстрелов в сторону хозяина и скрылся. Пострадавшего с травмой лица доставили в больницу. Полиция во дворе соседнего дома нашла пистолет, и задержала стрелка.