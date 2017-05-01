|
Мошенничество с банковскими картами. Как уберечь себя от банковских аферистов?
|
77% украинцев знают, что нельзя разглашать секретные данные своей карты, но большинство людей при разговоре с мошенником передают эту информацию и теряют деньги, сообщают в ассоциации владельцев платёжных систем. Таким образом, мошенники в прошлом году "заработали" на украинцах почти 340 миллионов гривен. Как уберечь себя от банковских аферистов? Какие схемы с банковскими картами сегодня используют мошенники? На эти и другие вопросы вы узнаете ответ в прямом эфире социального проекта «De Jure. С точки зрения закона». Сегодня в прямом эфире на телеканале «АЛЕКС» в 20.00. Свои вопросы можно задавать по телефонам в студии 213-91-48 и 213-01-09.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!