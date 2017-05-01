Запорожцам рассказали, сколько они будут платить за газ С апреля текущего года цена на газ для потребителей области вырастет. Но особо запорожцам беспокоится не о чём, увеличение незначительное. Запорожцы получат новые платёжки за газ за апрель. Во-первых, там будет другая сумма за потреблённое топливо, поскольку цена на него выросла. Это предусмотрено ростом торговой наценки в постановлении 187 кабинета министров Украины от 28 марта. То есть 6 гривен 96 копеек за один куб. В целом увеличение цены составило 1%. Во-вторых, в новых платёжках в правом нижнем углу будет графа объем газа в единицах энергии. То есть потребители начнут платить не столько за количество, сколько за качество газа. Когда эти расчёты будут сделаны пока неясно. С формулой можно ознакомиться на сайте «Запорожгаза». Поэтому запорожцы продолжат платить за объём потребленного голубого топлива по новой цене – почти 7 гривен за куб. А графа в платёжке имеет на сегодня только ознакомительную задачу. Впрочем, монополист заявил о том, что даже при оплате за энергоединицы, цена не должна существенно измениться. Нынешняя стоимость газа определена до 1 апреля 2018 года. Её увеличение до этого срока не планируется. ВАЖНО megogo.net.

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