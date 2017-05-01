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«Червона птаха» в художественном музее в Запорожье
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Ко Всемирному Дню защиты детей на ступенях главного областного хранилища искусств состоялся праздник для маленьких художников, основной частью которого стало открытие выставки учеников детской художественной студии «Червона птаха». Это уже 7-я выставка воспитанников художественной студии «Червона птаха». Более 70 работ на передвижных стендах демонстрируют творческие успехи детей в возрасте от 3 до 13. Живопись, графика, коллажи и экспериментальные творения были подготовлены в течение последних 3 месяцев. У каждого из юных авторов была возможность сказать что-то свое. На детский праздник пригласили не только юных художников, но и всех желающих. Для них организовали конкурс рисунка на асфальте, шоу мыльных пузырей и веселую фото сессию. Ведь с каждым разом – признаются организаторы – хочется делать детский праздник все масштабнее и интереснее.
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