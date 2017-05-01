«Червона птаха» в художественном музее в Запорожье Ко Всемирному Дню защиты детей на ступенях главного областного хранилища искусств состоялся праздник для маленьких художников, основной частью которого стало открытие выставки учеников детской художественной студии «Червона птаха». Это уже 7-я выставка воспитанников художественной студии «Червона птаха». Более 70 работ на передвижных стендах демонстрируют творческие успехи детей в возрасте от 3 до 13. Живопись, графика, коллажи и экспериментальные творения были подготовлены в течение последних 3 месяцев. У каждого из юных авторов была возможность сказать что-то свое. На детский праздник пригласили не только юных художников, но и всех желающих. Для них организовали конкурс рисунка на асфальте, шоу мыльных пузырей и веселую фото сессию. Ведь с каждым разом – признаются организаторы – хочется делать детский праздник все масштабнее и интереснее. ВАЖНО megogo.net.

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