В Запорожье лечат мочекаменную болезнь без шрамов До 6% трудоспособного населения мира страдают от мочекаменной болезни. В числе всех урологических патологий она занимает от четверти до половины случаев. Запорожские врачи имеют всё необходимое, чтобы лечить таких пациентов эндоскопическим, малоинвазивным путём, то есть без открытого оперативного вмешательства и, как следствие, шрамов. Этим похвастались в урологическом отделении 5 горбольницы. Мочекаменная болезнь – сложная для врачей и очень неприятная для пациента патология. Причину образования камней найти сложно, существует более полусотни синдромов. Она вызывает не только сильную боль у человека и приводит к нарушений функций выделительной системы, а также и анурию и почечную недостаточность. Мелитополец Владимир Устименко мучился 2 месяца, чувствуя боли внизу живота и пояснице, испытывая проблемы с мочеиспусканием, потеряв аппетит, и даже ходил с большим трудом. Практически сразу после операции пациент уже мог спокойно ходить, почувствовал себя значительно лучше. Урологическое отделение 5 горбольницы – самое большое в Украине, рассчитано на 90 коек. В год здесь делается более 2 тысяч операций, а благодаря современному оборудованию – 85% из них эндоскопическим путём, те есть без скальпеля. Медики просят запорожцев не затягивать и обращаться к ним при первых же сигналах организма. Урологическое отделение 5 горбольницы работает круглосуточно. ВАЖНО megogo.net.

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