|
Благоустройство территории в Запорожье после долгих лет равнодушного отношения
|
Зачастую жители недовольны тем, как городские власти и коммунальщики справляются со своими обязанностями по части благоустройства территории города. Люди постоянно обращаются в СМИ, чтобы просигнализировать об этом и акцентировать внимание на злободневной проблеме. Но бывают и исключения. Очередной звонок в редакцию телеканала «АЛЕКС» принес не критику, а наоборот - положительный отзыв в адрес представителей райадминистрации. Вера Денисовна живет неподалеку от Заводского рынка в Шевченковском районе с начала 2000 годов. Рассказывает – раньше тротуар на оживленном участке пешеходной зоны и прилегающая территория были в ненадлежащем состоянии. Спустя долгие годы простоя на проблемный участок в райадминистрации обратили внимание, говорит Вера Денисовна. В конце минувшего года постелили асфальт, установили бордюры, весной на зеленой зоне высадили новые кустарники. Теперь по словам Веры Денисовны, главное, чтобы на этом участке поддерживали чистоту и порядок.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!