ТРК "Алекс"
Благоустройство территории в Запорожье после долгих лет равнодушного отношения

Зачастую жители недовольны тем, как городские власти и коммунальщики справляются со своими обязанностями по части благоустройства территории города. Люди постоянно обращаются в СМИ, чтобы просигнализировать об этом и акцентировать внимание на злободневной проблеме. Но бывают и исключения. Очередной звонок в редакцию телеканала «АЛЕКС» принес не критику, а наоборот - положительный  отзыв в адрес представителей райадминистрации. Вера Денисовна живет неподалеку от Заводского рынка в Шевченковском районе с начала 2000 годов. Рассказывает – раньше тротуар на оживленном участке пешеходной зоны и прилегающая территория были в ненадлежащем состоянии. Спустя долгие годы простоя на проблемный участок в райадминистрации обратили внимание, говорит Вера Денисовна. В конце минувшего года постелили асфальт, установили бордюры, весной на зеленой зоне высадили новые кустарники. Теперь по словам Веры Денисовны, главное, чтобы на этом участке поддерживали чистоту и порядок. 

  
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 