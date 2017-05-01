Благоустройство территории в Запорожье после долгих лет равнодушного отношения Зачастую жители недовольны тем, как городские власти и коммунальщики справляются со своими обязанностями по части благоустройства территории города. Люди постоянно обращаются в СМИ, чтобы просигнализировать об этом и акцентировать внимание на злободневной проблеме. Но бывают и исключения. Очередной звонок в редакцию телеканала «АЛЕКС» принес не критику, а наоборот - положительный отзыв в адрес представителей райадминистрации. Вера Денисовна живет неподалеку от Заводского рынка в Шевченковском районе с начала 2000 годов. Рассказывает – раньше тротуар на оживленном участке пешеходной зоны и прилегающая территория были в ненадлежащем состоянии. Спустя долгие годы простоя на проблемный участок в райадминистрации обратили внимание, говорит Вера Денисовна. В конце минувшего года постелили асфальт, установили бордюры, весной на зеленой зоне высадили новые кустарники. Теперь по словам Веры Денисовны, главное, чтобы на этом участке поддерживали чистоту и порядок. ВАЖНО megogo.net.

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