ТРК "Алекс"
Криминальные новости Запорожья

- Патрульные получили вызов о минировании автомобиля OPEL Vectra на улице Железнодорожной. Якобы двое мужчин положили в багажник черную сумку и ушли. Заявителя с признаками алкогольного опьянения нашли дома. Ранее его остановили за нарушение ПДД на проспекте Соборном, заметили опьянение, и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Именно о его минировании и сообщил шутник.

- На улице Автозаводской трое неизвестных парней сняли аккумулятор с автомобиля, после чего пошли в сторону реки. Во время отработки территории обнаружили двоих 17-ти летних и одого 18-летнего. А при них - 6 аккумуляторов, разводящие ключи, отвертки, буксировочный трос и автомобильные колонки.

- На улицу Свободы неизвестный из дома похитил металлическую трубу. Подозреваемого удалось задержать, свою причастность к  краже тот не отрицал.

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 