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Криминальные новости Запорожья
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- Патрульные получили вызов о минировании автомобиля OPEL Vectra на улице Железнодорожной. Якобы двое мужчин положили в багажник черную сумку и ушли. Заявителя с признаками алкогольного опьянения нашли дома. Ранее его остановили за нарушение ПДД на проспекте Соборном, заметили опьянение, и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Именно о его минировании и сообщил шутник.
- На улице Автозаводской трое неизвестных парней сняли аккумулятор с автомобиля, после чего пошли в сторону реки. Во время отработки территории обнаружили двоих 17-ти летних и одого 18-летнего. А при них - 6 аккумуляторов, разводящие ключи, отвертки, буксировочный трос и автомобильные колонки.
- На улицу Свободы неизвестный из дома похитил металлическую трубу. Подозреваемого удалось задержать, свою причастность к краже тот не отрицал.
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