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Кража в Бердянске
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В Бердянске неизвестный через незапертую дверь проник в квартиру 80-летней женщины и похитил мобильный телефон. Злоумышленника, 39-летнего ранее судимого жителя Днепропетровской области, удалось найти и задержать. Также выяснилось, что ранее под предлогом получения кредита зашел в один из банков, и завладел оставленным без присмотра мобильным телефоном 23-летней девушки.
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