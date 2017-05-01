Кража в Бердянске

В Бердянске неизвестный через незапертую дверь проник в квартиру 80-летней женщины и похитил мобильный телефон. Злоумышленника, 39-летнего ранее судимого жителя Днепропетровской области, удалось найти и задержать. Также выяснилось, что ранее под предлогом получения кредита зашел в один из банков, и завладел оставленным без присмотра мобильным телефоном 23-летней девушки.