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Два трупа в машине и кража товара в Мелитополе
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- В канале у насосной станции близ села Калиновка Веселовского района обнаружили затонувший автомобиль. «ВАЗ» вытащили из воды, в салоне оказались два трупа. Водитель - 1972 года рождения и пассажир – его племянник, 1994 года рождения. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в канал.
- В магазине по улице 8 Марта в Мелитополе неизвестный с витрины похитил товар и скрылся. Участковый установил личность вора 1987 года рождения, проживающего неподалеку. Ранее он был судим за совершение корыстных преступлений. Похищенное изъято.
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