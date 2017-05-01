Два трупа в машине и кража товара в Мелитополе

- В канале у насосной станции близ села Калиновка Веселовского района обнаружили затонувший автомобиль. «ВАЗ» вытащили из воды, в салоне оказались два трупа. Водитель - 1972 года рождения и пассажир – его племянник, 1994 года рождения. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в канал.

- В магазине по улице 8 Марта в Мелитополе неизвестный с витрины похитил товар и скрылся. Участковый установил личность вора 1987 года рождения, проживающего неподалеку. Ранее он был судим за совершение корыстных преступлений. Похищенное изъято.