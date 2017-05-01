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В областную детскую клиническую больницу прибыли для прохождения лечения дети из зоны АТО
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26 детей с сопровождающими накануне вечером прибыли для прохождения планового медицинского осмотра и лечения в областную детскую больницу. Это уже вторая группа детей, которую принимает лечебное учреждение в рамках благотворительного проекта «Помощь идет». Маленькие пациенты и их сопровождающие – жители Ясиноватского и Бахмутского районов Донецкой области. Их распределили по отделениям в зависимости от предварительных диагнозов. За годы войны на Донбассе областная детская больница оказала медицинскую помощь более тысячи детей из зоны АТО и очередной группе больных детей из Донбасса будет предоставлено все необходимое лечение.
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