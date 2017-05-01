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Значительную сумму собрали в ходе телемарафона "Память"
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Миллион восемьдесят три тысячи гривен. Такую сумму по предварительным итогам удалось собрать в рамках телемарафона «Память», проводимого в Запорожье. Он продолжается, но эта сумма уже рекорд. По состоянию на 23 мая в акции приняли участие более 600 коллективов предприятий, учреждений и жителей области. Счёт телемарафона будет оставаться открытым до 22июня. Собранные средства пойдут на адресную и целевую помощь ветеранам и инвалидам войны, участникам боевых действий, семьям погибших в АТО.
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