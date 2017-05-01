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Запорожская филармония приняла участие в «Казак фесте» под Желтыми Водами
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КП «Запорожская областная филармония» приняла участие в масштабном этно-рок фестивале «Казак фест», который проходил 19-21 мая в урочище Княжеские Байраки Пятихатского района Днепропетровской области. Фестиваль посвящен очередной годовщине исторической битвы 1648 года под Желтыми Водами между войском Богдана Хмельницкого в союзе с татарами и войском Речи Посполитой. Фестиваль проходил на большой территории урочища, концерты проходили на двух сценах, более десятка локаций - от выставки военной техники до ярмарки сувениров и участков мотокросса, были места для кемпингов. В музыкальной программе приняли участие ведущие украинские и региональные исполнители. Трехдневный этно-рок фестиваль «Казак Фест» проходил уже третий год. Фестиваль торжественно открыли председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов и организатор «Казак фестиваля», народный депутат Юрий Береза. Со сцены прозвучали искренние слова благодарности в адрес председателя Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля за содействие в участии на фестивале Запорожской областной филармонии, которая представила ландшафтное театрализованное действо по мотивам оперы С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Большая делегация священников Украинской православной церкви Киевского патриархата начала фестиваль молитвой. Театрализованное действо запорожцев по мотивам оперы С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», в котором задействованы казацкий ансамбль песни и танца «Запорожцы», академический симфонический оркестр под управлением народного артиста Украины Вячеслава Реди и ведущие солисты Запорожской областной филармонии вызвало невероятный восторг у зрителей и гостей фестиваля. Несмотря на проливной дождь, зрители активно поддерживали запорожских артистов.
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