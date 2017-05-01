В Запорожье открылся промышленный форум В этот раз в масштабном мероприятии, которое проходит в центре «Козак-Палац», принимают участие почти 120 экспонентов. Форум включает в себя юбилейную 25 международную специализированную выставку, на которой представлена продукция как отечественных, так и зарубежных производителей, от промышленных гигантов до небольших компаний. Он должен помочь производителям наладить деловые связи, найти новые рынки сбыта, обменяться опытом в сфере современных технологий. Кроме этой выставки в рамках форума состоятся семинары на тему экспорта с использованием зон свободной торговли и дополнительные технологии в промышленности, научно-технические конференции литье, металлургия и разработка и применение композитов. Завершится форум 25 мая. ВАЖНО megogo.net.

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