Вопросы проблематики и оказания помощи мало мобильным группам населения в Запорожье Эти аспекты обсудили участники общественных организаций людей с инвалидностью и представители профильных управлений городского совета. В силу очевидных причин люди с инвалидностью каждый день испытывают проблемы с перемещением по территории города. По словам общественницы Ирины Петровской, старый жилой фонд в данный момент не оборудован пандусами для комфортного выхода из дома. Есть ряд других неудобств. Все актуальные вопросы люди с ограниченными возможностями адресуют городским властям. Изменений пока недостаточно много, но есть позитивные моменты. Представители управления транспорта горсовета так же отмечают положительные моменты работы 18 маршрута. В перспективе рассчитывают приобрести дополнительную технику с учетом потребностей людей с инвалидностью. По итогам круглого стола его участники составили проект резолюции, в котором подали актуальные рекомендации для государственных и органов местного самоуправления по вопросам помощи мало мобильным группам населения. Они предлагают привлекать представителей общественных организаций инвалидов для обсуждения проектов решений, касающихся их проблем, обеспечивать объекты социальной инфраструктуры пандусами, разработать дорожную карту по переоборудованию старого жилого фонда с учетом потребностей инвалидов, рассмотреть и перенять положительный опыт других городов по выполнению Конвенции прав людей с инвалидностью и прочее. ВАЖНО megogo.net.

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