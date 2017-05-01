Запорожские общественники получили грант в рамках сотрудничества с немецким обществом GIZ Грант – это безвозвратная международная техническая помощь. Грантодатели особенно заинтересовались Украиной после революции достоинства и стали выделять деньги на всевозможные проекты. Принято считать, таким образом финансируются общественные инициативы. Однако, оказывается, это не совсем так. На протяжении 2016-2017 гг. Украина получила чуть более 3,5 миллиардов долларов грантовой помощи, 87 % которой ушли государству, сообщает издание «Экономическая правда Украины». Для понимания, финансирование примерно равно сумме 3 последних траншей МВФ. Деньги дают на реформы госслужбы, полиции, проекты энергосбережения и многое другое. Так что наибольшими получателями грантовой помощи, как их называют, грантоедами можно назвать различные государственные институты, включая министерства, ведомства, разнообразные центры. За оставшиеся миллионы иностранных грантов постоянно борются общественные организации и предприниматели. В Запорожье тоже есть успешный опыт освоения грантов. Из последнего, новый проект «Змiстовно», общественной организации «СТЕП». На минувшей неделе его презентовали в нашем городе. Поддержку оказывают немцы. Размер этого гранта небольшой - 10 тысяч евро. Их потратят на оплату труда и другие расходы сотрудников проекта «Змiстовно». Взамен общественники обещают научить горожан правильно писать идеи и проекты на реализацию программы «Общественный бюджет Запорожья». Партиципация в устах чиновника означает приобщение громады города к активному участию в жизни Запорожья. Напомним общественный бюджет Запорожья 2017 года – это 10 млн. гривен. За эти деньги запорожцы могут воплотить свои идеи по благоустройству двора, района или даже города, но пока проекты, которые подают горожане менее креативные и ограничиваются коммунально-бытовыми идеями. Потому общественники будут учить запорожцев, как правильно писать эти проекты. Немцы поддержат материально, городская власть выделит помещение. Уже с июня в районах города планируют провести лекции во дворах. Стоит отметить, что именно благодаря грантам в нашем городе одно время активно контролировали работу коммунальщиков и чиновников. Оформление заявки на грант - довольно трудоемкий и кропотливый процесс. Но шансы есть у каждого. Главное чтоб идея была аргументированной и отвечала требованиям грантодателей. Правда, жаль, что после освоения всех иностранных средств проекты умирают от финансового голода. Проекту «Змістовно» сегодня дали право на жизнь, теперь ждем учителей «по общественному бюджету» в своем дворе. ВАЖНО megogo.net.

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