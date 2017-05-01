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Строительство терминала компании «Нибулон» подходит к завершающему этапу
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Сколько осталось сделать и какие перспективы для запорожского региона откроет введение объекта в эксплуатацию, обсудили в ходе рабочего совещания. По словам генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского, по договоренности с облгазом вскоре будет предоставлен детальный план по газификации объекта, чтобы до 5 июня выполнить подачу газа, в эти же сроки планируется полностью решить вопросы энергообеспечения. Перегрузочный терминал в Беленьком даст большие перспективы запорожскому региону – это новые рабочие места, наполнение бюджета, оптимизация работы аграриев в вопросах перевозки продукции, которые сэкономят до 900 гривен на каждой тонне, а значит получат существенную дополнительную прибыль. Торжественное открытие перегрузочного терминала в селе Беленькое намечено на 15 июня.
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