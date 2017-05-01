|
Гражданка Израиля пыталась незаконно вывезти 2 ордена
|
В международном аэропорту Запорожья во время оформления пассажиров рейса на Тель-Авив она выбрала "зеленый коридор" без заполнения таможенной декларации. После пересечения "белой полосы", у нее в ручной клади без признаков сокрытия обнаружили 2 ордена "Отечественной войны". Разрешительных документов и экспертных заключений у гражданки не было. Награды временно изъяты.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!