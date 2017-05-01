Гражданка Израиля пыталась незаконно вывезти 2 ордена

В международном аэропорту Запорожья во время оформления пассажиров рейса на Тель-Авив она выбрала "зеленый коридор" без заполнения таможенной декларации. После пересечения "белой полосы", у нее в ручной клади без признаков сокрытия обнаружили 2 ордена "Отечественной войны". Разрешительных документов и экспертных заключений у гражданки не было. Награды временно изъяты.