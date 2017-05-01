ТРК "Алекс"
Короткая сводка новостей Запорожья

- Около 2 часов ночи патруль на бульваре Винтера заметил автомобиль «Мазда», которая горела во дворе дома. Полицейские остановились, вытащили огнетушитель и потушили возгорание.

 

- На улице Лизы Чайкиной - водитель мусоровоза двигаясь задним ходом сбил столб электросети, и уехал с места происшествия. Водителя нашли и привлекли к административной ответственности.

 

- В связи с увеличением числа краж из автомобилей, патрульные призывают не оставлять ценных вещей в салоне. Чаще всего кражи совершаются у торговых центров, рынков, и на Хортице.

  
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