90-летие ветерана "МОТОР СИЧ"

На предприятии «МОТОР СИЧ» есть давняя, и хорошая традиция поздравлять тех, кто когда-то своим трудом помогал развитию завода. Коллеги, друзья и руководители которые приехали поздравить юбиляршу с днем рождения. Букеты, цветы, подарки. И теплые слова поздравлений. Мария Петровна Чилигина проработала на предприятии "МОТОР СИЧ" около 30 лет. Ветеран трудового фронта. Мария Петровна продолжала трудиться на благо предприятия даже после того как вышла пенсию. Ответственная, трудолюбивая и настоящая душа любой компании. Именно такой ее характеризуют бывшие коллеги. Сегодня Марии Петровне 90, такую дату не могли оставить незамеченной на предприятии АО «МОТОР СИЧ».

Виталий Тишечко, заместитель начальника управления кадров предприятия «МОТОР СИЧ»: «пусть да, должность была не самая руководящая, но без её труда, без её помощи, без её вклада в нашу работу у нас бы ничего не получилось. Благодаря ей, благодаря Марии Петровне, благодаря таким как она наше предприятие проработало уже больше 110 лет и имеет будущее. Это наш золотой фонд. Забота, обязанность о наших ветеранах – это основа нашей кадровой политики и Вячеслав Богуслаев уделяет этому особое внимание и это мы никогда не оставим и всегда будем помнить наших ветеранов, заботиться о них, приглашать, поздравлять. Если они не могут к нам прийти. Мы будем приходить все коллективом».

Визит такого количества гостей стал действительно приятным сюрпризом для именинницы. Пообещали представители предприятия «МОТОР СИЧ» прийти и на столетний юбилей.