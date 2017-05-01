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Ушел из жизни известный запорожский журналист
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На 64-м году жизни перестало биться сердце известного запорожского журналиста, писателя и историка Юрия Сушко. На протяжении карьеры он работал в изданиях «Комсомолец Запорожья», «Индустриальное Запорожье», в областных и городских органах власти. В последнее время трудился помощником городского головы. Коллектив телеканала «АЛЕКС» выражает соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. Прощание с Юрием Сушко состоится завтра с 10 до 12.00 по улице Жаботинского, 43
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!