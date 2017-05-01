ТРК "Алекс"
Исцеление живописью в Запорожье

В благотворительной организации «Каритас Запорожье» открылась выставка работ Инны Беловой и ее учеников. В качестве волонтера она преподает там живопись детям переселенцев с востока Украины. Уверена, занятия искусством способны исцелить самые жесткие раны. С экспозицией знакомилась наша съемочная группа. В свое время живопись помогла обрести душевный покой самой Инне. Теперь она делиться волшебной силой искусства со своими учениками.  Мирное небо, весна с тюльпанами и много животных. Инна Белова показывает свои новые работы. А вот картины учеников.  Артем занимается уже полтора года, последние работы – сцена из  фильма Бойцовский клуб  и Паломничество.  Виктория рисует черно-белых котов, есть голубая улица в Марокко и абстракции. Как происходит терапия искусством – можно судить в том числе по этой выставке. Увидеть ее можно в благотворительной организации «Каритас» на Семафорной, 8. И может быть выйти оттуда совершенно другим человеком.

  
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