Исцеление живописью в Запорожье В благотворительной организации «Каритас Запорожье» открылась выставка работ Инны Беловой и ее учеников. В качестве волонтера она преподает там живопись детям переселенцев с востока Украины. Уверена, занятия искусством способны исцелить самые жесткие раны. С экспозицией знакомилась наша съемочная группа. В свое время живопись помогла обрести душевный покой самой Инне. Теперь она делиться волшебной силой искусства со своими учениками. Мирное небо, весна с тюльпанами и много животных. Инна Белова показывает свои новые работы. А вот картины учеников. Артем занимается уже полтора года, последние работы – сцена из фильма Бойцовский клуб и Паломничество. Виктория рисует черно-белых котов, есть голубая улица в Марокко и абстракции. Как происходит терапия искусством – можно судить в том числе по этой выставке. Увидеть ее можно в благотворительной организации «Каритас» на Семафорной, 8. И может быть выйти оттуда совершенно другим человеком. ВАЖНО megogo.net.

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