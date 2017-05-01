ДТП и криминал в Мелитополе

-Во время комплексной отработки Мелитополя сотрудниками разоблачили деятельность организованной преступной группы. Во время обысков обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы и вещественные доказательства их причастности к совершению ряда уголовных правонарушений. Организатор группы - ранее несудимый 32-летний житель Мелитополя по прозвищу Туча задержан. Остальные члены группы - тоже. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

- В Мелитополе на перекрестке улиц 50-летия Победы и Гоголя водитель «ВАЗ-2110" не выбрал безопасную скорость движения, не предоставил преимущество в движении группе детей, и совершил наезд. От полученных травм 13-летний подросток скончался в больнице. Водитель - местный житель 93 года рождения, во время аварии был трезв.

- 20 мая около четырех утра, двое неизвестных бросили несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение Мелитопольского горсовета на Грушевского, 5. Выбиты два окна, повреждены входные двери. Пострадавших нет.