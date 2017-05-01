В Запорожье обсудили коммуникацию судов и СМИ Судебная реформа в Украине. Работа этой ветви власти должна стать прозрачной и открытой. А помочь в этом могут журналисты. Для решения проблемных вопросов в этом направлении в Киеве прошёл первый общенациональный форум "Независимые суды и свободные СМИ: синергия ради будущего". А в его рамках в Запорожском апелляционном суде состоялся круглый стол на тему коммуникации между судами и средствами массовой информации. Тема открытости судов, их взаимодействия со средствами массовой информации и возвращение доверия граждан поднималась в Запорожье еще год назад. С тех пор многое уже успело поменяться. Во всех судах созданы пресс-службы, работают судьи-спикеры. Именно в их обязанности входит общение с журналистами, которые являются посредниками между судами и общественностью. Также планируется восстановить работу комитета поддержки взаимодействия, который существовал в 2009 году. В комитет входили представители судебной власти, СМИ и общественности. В таком же формате предполагается его работа и сейчас. ВАЖНО megogo.net.

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