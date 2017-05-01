ТРК "Алекс"
В Запорожье обсудили коммуникацию судов и СМИ

Судебная реформа в Украине. Работа этой ветви власти должна стать прозрачной и открытой. А помочь в этом могут журналисты. Для решения проблемных вопросов в этом направлении в Киеве прошёл первый общенациональный форум "Независимые суды и свободные СМИ: синергия ради будущего". А в его рамках в Запорожском апелляционном суде состоялся круглый стол на тему коммуникации между судами и средствами массовой информации. Тема открытости судов, их взаимодействия со средствами массовой информации и возвращение доверия граждан поднималась в Запорожье еще год назад. С тех пор многое уже успело поменяться. Во всех судах созданы пресс-службы, работают судьи-спикеры. Именно в их обязанности входит общение с журналистами, которые являются посредниками между судами и общественностью.  Также планируется восстановить работу комитета поддержки взаимодействия, который существовал в 2009 году.  В комитет входили представители судебной власти, СМИ и общественности. В таком же формате предполагается его работа и сейчас.

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 