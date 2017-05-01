Круговое движение В Украине вступил в силу закон, изменяющий движение на круговых перекрестах. Он был опубликован 28 апреля. Теперь при проезде перекрестков с круговым движением приоритет получают автомобили, которые уже двигаются по кругу. Таким образом, в Украине вводится в действие единая схема проезда перекрестков Roundabout /раундэбаут/, действующая в Европе. Однако пока знаки на круговых перекрестках не заменили, водители должны следовать указателям, которые здесь висят, сообщают в полиции. В Запорожье новых знаков пока еще нет, но на их установку планируют потратить полмиллиона гривен. По подсчетам городского департамента инфраструктуры таких знаков нужно 390 штук. ВАЖНО megogo.net.

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