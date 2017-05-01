Заседание коллегии департамента образования и науки Что дала Программа развития образования области на 2013-2017 годы. Итоги ее выполнения подводили на расширенном заседании коллегии департамента образования и науки облгосадминистрации. Также речь шла о внедрении в учебных заведениях региона нового образовательного пространства. Запорожская область сегодня - экспериментальная площадка по развитию инклюзивной среды. В рамках реализации проекта в 47 общеобразовательных учреждениях открыто 78 инклюзивных классов для 154 детей с особыми образовательными потребностями и 20 дошкольных групп с совместной формой обучения. С 1 сентября планируют открыть инклюзивные классы еще в 78 учебных заведениях. Также продолжается формирование сети общеобразовательных учреждений. Сейчас не все школы, особенно сельские, способны предоставить конкурентоспособное образование. Для расширение возможностей и повышения доступности качественного образования продолжается активная работа по созданию опорных школ. Такие заведения уже созданы на территории Смирновского и Преображенского сельского советов, Черниговского и Новониколаевского районов. А до конца этого года обещают - появятся 12 образовательных округов с опорными учреждениями и 35 филиалами. ВАЖНО megogo.net.

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