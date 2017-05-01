ТРК "Алекс"
1 июня в Запорожье стартует пляжный сезон

Сейчас в областном центре два официальных городских пляжа – Центральный и Правобережный. Как готовятся места отдыха к летнему сезону – видели наши корреспонденты. На  центральном пляже - малые формы выкрашены, сейчас чистят песок при помощи специальной итальянской машинки. Весь мусор по идее должен быть собран. Для людей с ограниченными возможностями закупили и обещают становить специальные шезлонги, пляжные зонтики и спасательные круги. На благоустройство левой части пляжа – бывшего Молодежного – выделили 7 млн. гривен. А вот что касается правобережного пляжа, то проект реконструкции стоимостью в 42 млн. гривен пока не нашел поддержки депутатского корпуса. Слишком уже много оказалось надо делать в этом гидротехническом сооружении – от расширения самого пляжа и берего укрепления до создания приемлемой инфраструктуры. 

  
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