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1 июня в Запорожье стартует пляжный сезон
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Сейчас в областном центре два официальных городских пляжа – Центральный и Правобережный. Как готовятся места отдыха к летнему сезону – видели наши корреспонденты. На центральном пляже - малые формы выкрашены, сейчас чистят песок при помощи специальной итальянской машинки. Весь мусор по идее должен быть собран. Для людей с ограниченными возможностями закупили и обещают становить специальные шезлонги, пляжные зонтики и спасательные круги. На благоустройство левой части пляжа – бывшего Молодежного – выделили 7 млн. гривен. А вот что касается правобережного пляжа, то проект реконструкции стоимостью в 42 млн. гривен пока не нашел поддержки депутатского корпуса. Слишком уже много оказалось надо делать в этом гидротехническом сооружении – от расширения самого пляжа и берего укрепления до создания приемлемой инфраструктуры.
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