Как запорожцам получить загранпаспорт В связи с принятием этого режима для Украины к органам государственной миграционной службы у жителей в том числе и нашей области появилось много вопросов. На них отвечали в облгосадминистрации. Большого ажиотажа по поводу получения загранпаспорта в Запорожской области не наблюдается. За прошлый год их оформили 81 тысяча человек, за четыре месяца этого – 25 тысяч. Чтобы начать процедуру оформления загранпаспорта, необходимо обратиться в любое из 29 территориальных подразделений миграционной госслужбы в области. Стать в очередь, в том числе и электронную, которая действует в Вознесеновском, Днепровском и Шевченковском районах Запорожья, а также в Мелитополе и Бердянске. Сделать фотографию и отпечаток пальца и заплатить единый взнос – 557 гривен, на получение уйдёт до 20 рабочих дней, или 810, если срочный, который делается за 7 рабочих дней. Есть нюансы для документов для ребёнка. Для детей до 12 лет этот паспорт не биометрический, срок действия – 4 года, стоимость оформления та же. Также запорожцев успокоили, что уезжая в Европу можно пользоваться и старым загранпаспортом, если не истёк срок действия шенгенской визы. И напомнили, что безвизовый режим допускает лишь туристическую форму и позволяет пребывать на территории Евросоюза до 90 суток. Рабочая или образовательная визы сюда не входят. При этом необходимо соблюсти три условия, чтобы не получить отказ на въезд – иметь обратный билет, заказанный номер в гостинице или приглашение и деньги из расчёта 50 евро в сутки. Также госслужба просит украинцев быть добросовестными и предупреждает. Если количество отказов по каким-то причинам на въезд превысит 50%, безвиз будет отменён. ВАЖНО megogo.net.

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