В этом году день музеев отмечают под девизом – рассказать о замалчиваемом В областном художественном музее открыли выставку работ школы Михаила Бойчука. В условиях тоталитарного режима отношения художника с властью бывают непредсказуемыми, а иногда – трагическими. Так многих бойчукистов расстреляли, а их работы – уничтожили. Они вроде бы рисовали строителей коммунизма, а все равно – оказались неугодны советской власти. Михаил Бойчук вместе с учениками постарался создать совершенно новое искусство - основанное на традициях Византии, Киевской Руси, раннего Возрождения, гетьманщины и народных картин. Весь этот сплав получил название бойчукизма и стоил многим его последователям жизни в 1937 году. Однако не все последователи Бойчука были расстреляны. Некоторые спаслись как ни странно от репрессий в Москве и построили там вполне успешную карьеру, не отрекаясь при этом от творческих наработок. Одна из самых успешных учениц – Оксана Павленко. Ее работы стали основой этой выставки. Работать без лени, сбор помидоров, обед в поле – картинки из жизни строителей колхозов. Есть несколько уникальных фресок 30-х годов. Работ тех бойчукистов, которые попали под каток репрессивной машины уже не найти – их в большинстве своем уничтожили. Но глядя на полотнах тех последователей Бойчука, которым удалось выжить – остается только гадать каких высот могло достичь украинское искусство не будучи под запретом. ВАЖНО megogo.net.

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