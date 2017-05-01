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Флешмоб «Единение» или Дню вышиванки посвящается
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Накануне юные танцоры из каждого района города представили свои патриотические выступления на праздничном мероприятии.
Более сотни школьников собрались возле Городского дворца детей и юношества и устроили флешмоб в вышиванках. От каждого района отобрали по 15 самых талантливых в плане хореографии детей. Вышиванками коллективы не ограничились. Александровский район выделился благодаря патриотичным перчаткам. Надев эти перчатки, дети руками выстроили форму сердца, которое билось сине-желтыми красками. Участники из Заводского района порадовали красивыми венками и невероятной стойкой в финале танца. Шевченковский район отметился и вышиванками, и лентами на руках, и венками. В финале флешмоба ребята выпустили в небо разноцветные шарики, чтобы создать в небе символичный образ красочной вышиванки.
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