ТРК "Алекс"
"Прогресс", который не остановить

Сегодня  в знаменитое машиностроительное  конструкторское бюро имени «Александра Ивченко», на котором разрабатываются авиадвигатели, можно было пройти совершенно беспрепятственно. День открытых дверей на госпредприятии «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС» - это любимый праздник всех  кто когда-то здесь работал, работает или только мечтает стать авиа конструктором.  По словам руководителя госпредприятия «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС», генерального конструктора Игоря Кравченко, за 72 года существования КБ было создано более 60 типов и модификаций авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, которые эксплуатируются сегодня в  более, чем 100 странах мира. В день открытых дверей это сверх секретное предприятие могут посетить как ветераны, так и молодое поколение. А еще день открытых дверей на «Прогрессе» - это уникальная возможность для студентов  запорожских колледжей и вузов присмотреться к своему , возможно, будущему рабочему месту. А завершился  сегодняшний праздник на госпредприятии «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС»  вручением наград лучшим работникам  этого знаменитого на весь мир конструкторского бюро, разрабатывающего  и выпускающего вместе с акционерным обществом «МОТОР СИЧ»  авиадвигатели для  многих летательных аппаратов, в том числе, и таких уникальных  самолетов-гигантов , как «Руслан» и  «Мрія».

 

 
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