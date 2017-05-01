"Прогресс", который не остановить Сегодня в знаменитое машиностроительное конструкторское бюро имени «Александра Ивченко», на котором разрабатываются авиадвигатели, можно было пройти совершенно беспрепятственно. День открытых дверей на госпредприятии «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС» - это любимый праздник всех кто когда-то здесь работал, работает или только мечтает стать авиа конструктором. По словам руководителя госпредприятия «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС», генерального конструктора Игоря Кравченко, за 72 года существования КБ было создано более 60 типов и модификаций авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, которые эксплуатируются сегодня в более, чем 100 странах мира. В день открытых дверей это сверх секретное предприятие могут посетить как ветераны, так и молодое поколение. А еще день открытых дверей на «Прогрессе» - это уникальная возможность для студентов запорожских колледжей и вузов присмотреться к своему , возможно, будущему рабочему месту. А завершился сегодняшний праздник на госпредприятии «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС» вручением наград лучшим работникам этого знаменитого на весь мир конструкторского бюро, разрабатывающего и выпускающего вместе с акционерным обществом «МОТОР СИЧ» авиадвигатели для многих летательных аппаратов, в том числе, и таких уникальных самолетов-гигантов , как «Руслан» и «Мрія». ВАЖНО megogo.net.

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