ТРК "Алекс"
Формирование налоговой сознательности в Украине

Круглый стол с таким названием состоялся в Классическом приватном университете. Недополучение средств в бюджеты различных уровней видят в низкой налоговой культуре их плательщиков. А вот что с этим можно сделать – обсуждали во время научно-практической конференции. Один из первых законов, принятых в Украине – о системе налогообложения. Тогда в 1991 были введены 45 государственных и 14 местных налогов и сборов. С тех произошло немало изменений  в системе, приняли бюджетный кодекс, сейчас вообще - остались 9 государственных и 4 местных налога. Концепция децентрализации подразумевает самостоятельное наполнение местных бюджетов, финансовая нагрузка на которые увеличилась вместе с поступлениями. Однако для успешного выполнения поставленных задач нужна не только сознательность общества, но и создание условий для плательщиков, а также прозрачность использования налогов. Государство существует во многом благодаря налогам. Так что формировать культуру их плательщиков надо уже со школы, уверены участники конференции. Вот если бы хотя раз в год приглашали в учебные заведения рассказать основы налоговых знаний – было бы уже хорошо, считают представители фискальной службы.

  
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