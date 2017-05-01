В Приморске состоялись научно-технические чтения им. Можайского

Украинское авиастроение имеет светлое будущее и большие перспективы. В этом в который раз убедились все, кто приняли участие в юбилейных десятых молодежных научно-технических чтениях им. Можайского, которые на днях состоялись на базе отдыха Прибой в городе Приморск. Традиционно в конце мая предприятие «МОТОР СИЧ» организовывает молодежные научно-технические чтения, названные в честь пионера авиации, человека, который спроектировал и построил первый в России и один из первых в мире натурных самолётов Александра Можайского. В некоторой степени стать такими же первооткрывателями, как и Александр Можайский, могут молодые специалисты и студенты со всей Украины, которые принимают участие в этой конференции. Выступая перед экспертным советом, в состав которого входят ведущие специалисты предприятия «МОТОР СИЧ», они предлагают свои разработки по решению тех или иных производственных задач. И эксперты, и сопредседатели конференции едины во мнении – доклады участников могут не только стать кандидатскими диссертациями, но и, что самое главное, позволяют внедрять разработки молодых ученых в производство.

Алексей Басов, представитель экспертного совета молодежных научно-технических чтений им. Можайского-2017: «на нашем предприятии несколько десятков кандидатов наук, несколько докторов подготовлены, причем они подготовлены все на нашей производственной базе и фактически их разработки сейчас в составе наших двигателей, наших энергетических установок, они все в производстве апробированы и реально внедрены. Это не какие-то академические исследования, это реальные технические решения».

Ректор Запорожского национального технического университета Сергей Беликов из года в год является сопредседателем молодежной конференции им. Можайского. Казалось бы, доктора технических наук и профессора сложно удивить новыми научными подходами, однако Сергей Беликов не скрывает, каждый раз с большим интересом слушает доклады участников. И хоть «Можайские чтения» проводятся предприятием «МОТОР СИЧ» вот уже десятый год подряд, в этом году они впервые прошли на базе отдыха «Прибой» в городе Приморск. Инфраструктура базы включает в себя несколько конференц-залов, позволяющих проводить здесь подобные масштабные мероприятия. К слову, в этом году в «Можайских чтениях» приняли участие более сотни представителей украинских предприятий и ВУЗов, это гости из Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Сум, и, конечно, запорожцы – сотрудники предприятий «МОТОР СИЧ» и «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС». Предприятие «МОТОР СИЧ» не только дает молодежи возможность принять участие в самой конференции, что уже является продвижением в научной среде, но и обеспечивает хорошую мотивацию к победе. Те, кто удостаиваются на конференции дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, получают еще и серьезное финансовое вознаграждение. Так прошли «Можайские чтения-2017». Участники конференции, воодушевленные опытом, новыми профессиональными знакомствами и отдыхом на замечательной базе, собираются приехать сюда снова и в следующем году.