Реакция запорожцев на запрет российских соцсетей Украинцы за считанные дни нашли возможность обойти запрет Президента Украины в отношении блокировки российских социальных сетей и интернет систем. Уже несколько дней интернет кипит публикациями на тему запрета социальных сетей Вконтакте, Одноклассники, почты Маил ру, Яндекса и других российских интернет-продуктов. Есть как сторонники такого решения, так и противники. Огромное количество фото-жаб появилось в сети. Мировая общественность тоже оценила запрет неоднозначно. К примеру в НАТО считают, что решение украинских властей заблокировать эти интернет-ресурсы - это вопрос безопасности, а не свободы слова. В то же время в Госдепе США выразили несогласие с запретом, считая что свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Чуть ранее Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд тоже выразил обеспокоенность по поводу решения Киева относительно санкций против ряда российских сайтов в Украине. Тем временем запрет уже начал действовать. Первыми отреагировали мобильные операторы, закрыв доступ. Среди запорожской молодежи проблем особых не видят, правда возмущаются. Но выход есть из любой ситуации, тем более, что сами российские серверы публикуют подробные инструкции, как обойти блокировку. Да и продвинутые пользователи не дремлют, в Ютубе уже десятки тысяч видео посвященных теме: Как обойти блокировку сайта? Тем не менее многие украинцы считают это посягательством на свободу слова и доступ к публичной информации. В частности в Запорожье в группе социальной сети того же "ВКонтакте" появился опрос с предложением выйти на митинг. Почти 5 тысяч человек проголосовали и мнения разделились: за то чтобы нарисовать плакаты и помитинговать 1700 запорожцев или 36% опрошенных, в то же время почти такое же количество просто установили себе дополнительные программы, для них проблемы нет. ВАЖНО megogo.net.

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