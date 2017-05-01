В Запорожье - плюс еще одна авиакомпания К списку тех, которые осуществляют рейсы из Международного аэропорта Запорожье, присоединилась еще одна. Обслуживать она будет одно из самых популярных направлений – в Анталью. В запорожском аэропорту торжественно перерезали красную ленту на входе в зону регистрации. 172 пассажира из Запорожья, Днепра, Мелитополя, Мариуполя, Марганца, Никополя и Кривого рога отправляются в Анталью из Запорожья. Это чартерный рейс на постоянной основе, который обеспечивает компания «Браво Эирвэйс». Вскоре, обещают, она же проложит из Запорожья еще один воздушный маршрут – в Тунис. Привлечение новых авиакомпаний, в частности, удается благодаря отремонтированной взлетно-посадочной полосе. Виктор Бискупский, директор КП «Международный аэропорт «Запорожье»: « у нас МАУ расширило географию полетов, они добавили второй рейс на Борисполь, то есть у нас сейчас будет дневной рейс на Борисполь выполняться, уже собственно выполняется. Уже начались рейсы на Тель-Авив 2 раза в неделю. С 13 июня они выполняют рейсы на Батуми 2 раза в неделю». И представители аэропорта, и представители авиакомпании и туроператора, организовавшего перелет в Анталью из Запорожья, довольны стартом нового рейса, на борту самолета не осталось свободных мест. Надеются, что такой же популярностью этот рейс будет пользоваться и в дальнейшем. Стоит отметить, что это не первая авиакомпания, обслуживающая данное направление, улететь в Анталью из Запорожья можно было и раньше. Но сам факт присоединения нового оператора говорит о том, что наш аэропорт, действительно, развивается и перспективы этого развития - весьма радужные. К слову, вот уже на днях запорожский аэропорт ожидает положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации строительства нового пассажирского терминала. После ее получения планируют заняться выбором генерального подрядчика, а вот первый камень терминала намерены заложить к концу лета этого года. ВАЖНО megogo.net.

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