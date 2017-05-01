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В Запорожье задержали угонщиков автомобилей
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Сотрудники управления уголовного розыска полиции области установили, что в регионе действует группа угонщиков. Вычислив подозреваемых, правоохранители дождались их очередного злодеяния, задержав на улице Днепропетровское шоссе двух мужчин – жителей соседней области и Мелитополя и двух женщин после того, как те вскрыли замок «Славуты» и поехали на ней. По предварительной информации они причастны ещё к не менее 3 угонам в области в этом году. Начато уголовное производство.
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