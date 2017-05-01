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Чиновник "погорел" на взятке в 4 тысячи гривен
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Правоохранители задержали главного специалиста Управления Госпродпотребслужбы области. Он получил 4 тысячи гривен за выдачу разрешительного документа. Пресс-служба полиции области сообщает, что ранее судимый задержанный требовал и получил неправомерную выгоду от коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью за оформление и выдачу эксплуатационного разрешения по мощности предприятия, которое необходимо для участия в электронных торгах и конкурсах на госзакупку услуг и поставок продуктов питания в бюджетных учреждениях города и области. Деньги изъяли, провели обыск по месту работы, проводится досудебное расследование.
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