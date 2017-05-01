Ответы на вопросы диагностики, лечения и профилактики болезней внутренних органов

Самый востребованный врач – терапевт. Именно к нему чаще всего - первый визит пациента и огромное количество вопросов. Вот и в этот четверг, в прямом эфире социального проекта «Доктор он-лайн», можно пообщаться с врачом-терапевтом Татьяной Вороновой. Задавайте вопросы по телефонам 213-01-09 и 213-91-48. Тема программы – как сохранить свое здоровье.

Татьяна Воронова терапевт, гость проекта «Доктор Online»: «Я готова ответить на интересующие Вас вопросы, касающиеся диагностики, лечения и профилактики болезней внутренних органов». Сегодня на телеканале «АЛЕКС» в 20.00, повтор программы – 19 мая в 9:00 и 22 мая в 15:00.