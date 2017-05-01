Женщина, которую сбили патрульные полицейские, умерла в больнице Запорожья Накануне в городской больнице скорой и экстренной медицинской помощи скончалась женщина, которую сбили патрульные полицейские 7 мая во время отработки территории и поиска злоумышленников. В тот день по подозрению в воровстве на улице Автобусной был задержан мужчина 1989 года рождения. Для доставки в отделение его поместили в автомобиль. Несколько людей пытались остановить машину, женщина 1980 года рождения стояла сзади автомобиля, преграждая ему путь. Полицейский ее не заметил и совершил наезд. На опубликованном в соцсети видео пострадавшая лежит под автомобилем, копы оказывают ей первую медицинскую помощь. С тяжелыми телесными повреждениями женщину госпитализировали в больницу. 17 мая она скончалась в медицинском учреждении. У нее осталось трое детей. В настоящее время по факту наезда на пешехода открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование, проводится комплексная служебная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. ВАЖНО megogo.net.

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