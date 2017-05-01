Гемодиализный центр в Запорожье В гемодиализном центре областной больницы обновлено отделение лаборатории хронического гемодиализа. Ремонтные работы выполнены средствами и силами поставщика оборудования без перерыва лечебного процесса. На 209 квадратных метрах - 5 диализных залов, стоят 20 японских машин стоимостью 10 млн. гривен. Аппараты и ремонт в помещении оплатили компания-поставщик оборудования, а вот за расходные материалы придется уже искать бюджетное финансирование. Во время ремонта пришлось менять электросети и систему подачи диализной воды. Появились новая мебель и комнаты отдыха. Сейчас новые гемодиализные центры есть в Токмаке, Мелитополе и Бердянске. В ближайшее время планируется создание еще одного в Днепрорудном. По словам врачей, в первую очередь это положительно скажется на качестве медицинской услуги и здоровье самих пациентов. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Май 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31