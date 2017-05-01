ТРК "Алекс"
Гемодиализный центр в Запорожье

В гемодиализном центре областной больницы обновлено отделение лаборатории хронического гемодиализа. Ремонтные работы выполнены средствами и силами поставщика оборудования без перерыва лечебного процесса. На 209 квадратных метрах - 5 диализных залов, стоят 20 японских машин стоимостью 10 млн. гривен. Аппараты и ремонт в помещении оплатили компания-поставщик оборудования, а вот за расходные материалы придется уже искать бюджетное финансирование.  Во время ремонта пришлось менять электросети и систему подачи диализной воды. Появились новая мебель и комнаты отдыха.  Сейчас новые гемодиализные центры есть в Токмаке, Мелитополе и Бердянске. В ближайшее время планируется создание еще одного в Днепрорудном. По словам врачей, в первую очередь это положительно скажется на качестве медицинской услуги и здоровье самих пациентов. 

 
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