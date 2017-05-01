ТРК "Алекс"
Молчаливый молебен в Запорожье собрал несколько тысяч человек

Ранее его собирались провести перед облгосадминистрацией, но после встречи с губернатором решили переместить в более подходящее место - Покровский архиерейский собор. Просительный молебен об умножении любви и недопущения принятия народными депутатами Украины законов, направленных на дестабилизацию общества и эскалацию социальной напряженности совершили митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и архиепископ Василий. Духовенство и миряне молятся перед образом Царицы Небесной – копией чудотворной иконы из монастыря Никулу в Румынии, перед иконами святых угодников – Николая Сербского, Иова и Амфилохия Почаевских. Все - чтобы воцарились в жизни мир и любовь. Хотя проектная вместимость храма - до 3 тысяч человек, но даже этот собор не смог вместить всех желающих принять участие в общей молитве. Вечером от Покровского собора в Киев отправятся автобусы с верующими, для присоединения к молитвенному стоянию под зданием Верховной Рады Украины, а на следующее утро во всех храмах Запорожской епархии отслужат молебен о умножении любви, ради недопущения принятия скандальных законопроектов. Некоторое время спустя становится известно, что проекты законов, которые касаются вопросов религии, сняты с повестки дня Верховной Рады. 

  
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