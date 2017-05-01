ТРК "Алекс"
В Запорожье состоялся всеукраинский турнир по теннису среди женщин

Участие в нем приняли 36 спортсменок, выступавших в парах. Среди них как новички, так и уже опытные теннисистки. Наталья Луценко, представитель Днепра, спортивную карьеру начинала как волейболистка. А сейчас имеет 27 кубков различных теннисных соревнований. Наталья выступала в паре с киянкой также Натальей Николаевой. Именно им пришлось бороться за третье место с хозяйками корта - Светланой Герасименко и Татьяной Жаботинский - внучкой двукратного олимпийского чемпиона Леонида Жаботинского. Запорожанки считались фаворитками турнира, однако в полуфинале уступили. В результате без призов запорожские теннисистки не остались. В матче за третье место они победили. По словам Татьяны, ей помогла экипировка, на котором изображен один из триумфов ее знаменитого деда. Победителем турнира стала пара из Мариуполя Людмила Касьян и Инна Николайчук, которые в финале выиграли у Натальи Лещий и Ларисы Долженко из Одессы.

  
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