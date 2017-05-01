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Отставка Константия Брыля с поста СБУ
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По словам губернатора, он был откомандирован на госслужбу в облгосадминистрацию непосредственно из СБУ. Теперь чтобы не было кривотолков вокруг засекреченной декларации о доходах, решил написать заявление об отставке. Прошение об отставке на имя главы СБУ Константин Брыль написал после согласования с Президентом Украины. На деятельности губернатора увольнение в запас с действительной военной службы никак не отразится, утверждает председатель облгосадминистрации. Сегодня же Константин Брыль намерен обратиться в Национальное агентство по предупреждению коррупции, чтобы там смогли объяснить порядок передачи его декларации из секретных архивов СБУ в свободный доступ.
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