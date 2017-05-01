Кубок Европы по дзюдо среди юниоров В Литовском городе Каунас прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 лет. Участие в соревнованиях приняли 520 спортсменов из 22 стран. Украина представили 26 дзюдоистов, которым удалось привезти домой два золота, два серебра и шесть бронзовых медалей. Одну из золотых наград принес Украине воспитанник ФСО «Динамо», Виталий Шепель. В весе до 90 кг наш спортсмен одержал 4 уверенных победы над соперниками из Украины, Армении, Польши и Латвии. Успех Виталия Шепеля помог сборной Украины занять 2 место в командном зачете. Опередить украинцев по количеству медалей сумели лишь бельгийцы. ВАЖНО megogo.net.

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