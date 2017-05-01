«МОТОР» VS «ЗТР-Буревестник», напряженная борьба за победу «МОТОР» на домашней площадке принимал «ЗТР-Буревестник» в матче 28 тура Суперлиги. Сотворить чудо в виде победы гостям не под силу, зато дать бой им вполне удалось. В течении первого тайма шла равная игра, «ЗТР-Буревестник» даже несколько раз выходил вперед, но на последних минутах «МОТОР» добавил и счет стал расти уже в пользу чемпионов. Первый тайм завершился с разницей в два мяча 19:17, и после перерыва «ЗТР-Буревестник» продолжал сопротивляться. Причем интересный момент - гости в этой встрече не получили ни одного двухминутного удаления, тогда как соперник набрал 7 таких штрафов. И все же сил и опыта подопечным Вячеслава Дидушенко не хватило. При счете 22:25 они пропустили 5 мячей подряд и все вопросы были сняты. Конечный результат поединка 36:26 в пользу ГК«МОТОР», в составе которого Борис Пуховский отличился 8 голами, став лучшим бомбардиром игры. Уже 19 мая эти команды снова встретятся, теперь на площадке «ЗТР-Буревестника». ВАЖНО megogo.net.

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