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Мероприятия сборов рот охраны в Запорожской области
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17 мая в г.Гуляйполе состоялось торжественное мероприятие принятия присяге на верность украинскому народу военнослужащими роты охраны. Поздравили воинов праздничным концертом коллектив Запорожского академического областного украинского музыкально-драматического театра им.В.Г.Магара.
В Токмаке военнослужащие роты охраны проходили тактическую подготовку и специальную подготовку, отрабатывали искусство рукопашного боя и действия на местности. После долгого дня, проведенного в обучении, вечером состоялся праздничный концерт коллектива Запорожской областной филармонии.
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