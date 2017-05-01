Матч памяти легендарного тренера 15 лет назад не стало настоящей легенды не только украинского но и мирового футбола, легендарного тренера и наставника ФК «Динамо» Валерия Лобановского. Символично, что в этом году на поле встретились ветераны «Металлурга» и «Днепра», где когда-то один из лучших тренеров в истории футбола, начинал тренерскую карьеру. В отличие от подавляющего большинства ветеранских матчей, в этом по итогам встречи не была зафиксирована ничья. Запорожцы победили 2: 0, но главный результат этой встречи это то, что абсолютно все ее участники, и, самое главное присутствующие на ней зрители всегда будут помнить Валерия Лобановского. ВАЖНО megogo.net.

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