Новая техника коммунального предприятия «Запорожгорсвет» Сегодня на улице Алексея Порады, после окончания работ по восстановлению сетей, представители КП продемонстрировали новое оборудование и рассказали о планах работ на год. В прошлом году КП «Запорожгорсвет» было закуплено 2 единицы новой техники. Стоимость одного гидроэлектроподъемника на базе машины "ТАТА" – 1 млн. 700 тыс. гривен. Вышки задействуют в эксплуатации и содержании в технически исправном состоянии сетей, которых в Запорожье 3 тысячи километров. Сегодня работы проводились на улице Алексея Порады, где восстановили 2 километра сетей с использованием экономичных ЛЭД-светильников. Новые машины в 2 раза экономичнее, потому как работают на дизельном двигателе. С помощью гидроусилителя руля машина может заехать в труднодоступное место, автомобили имеют дистанционную остановку двигателя и в случае возникновения аварийной ситуации электромонтёр находясь в корзине может отключить ее. Есть ряд других преимуществ. На сегодня в работе коммунального предприятия задействованы 14 автовышек. На реконструкцию сетей из городского бюджета в этом году выделено 22 млн. гривен, на строительство новых сетей освещения – 27 млн. гривен, всего – 180 объектов. ВАЖНО megogo.net.

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