ТРК "Алекс"
Кусочек Франции в городском фотоклубе

Известный запорожский художник представил свои работы, посвященные героям Александра Дюма. В этих работах Валерий Булат обращается к эпохе Людовика 14, времени Д`Артаньяна и приключений 3 мушкетеров. В далеком 1963 его, 7-летним мальчишкой отец взял в кино в летний кинотеатра «Мир», где шел франко-итальянский фильм «3 мушкетера». С тех пор и началось это увлечение. Есть на выставке и портреты актеров снявшихся в том фильме. И образы наших современников – друзей автора, в имиджах той поры. Журналист Сергей Григорьев тоже предстает в мундире мушкетера.  В дальнейшем Валерий булат планирует продолжить мушкетерскую серию. Так что зрителей вероятно ожидают – если пользоваться аналогией с романами – и 10 и 20 лет спустя.

 
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